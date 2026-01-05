Piłkarze Lubuszanina Drezdenko mają nowego trenera.

Daniela Moroza zastąpił na tym stanowisku Bartosz Romańczuk. Dotychczasowy szkoleniowiec czwartej drużyny gorzowskiej klasy okręgowej napisał na swoim profilu społecznościowym o różnych wizjach między nim a zarządem. Jego następca to Bartosz Romańczuk, który grał w Lubuszaninie w sezonie 2001/2002 skąd trafił do VFL Wolfsburg a później występował m.in. w Jagielloni Białystok i ŁKS Łódź oraz klubach greckich.

Jako trener Romańczuk prowadził młodzież w Szamotułach, jest też wciąż zawodnikiem wielkopolskiego piątoligowca, Kłosa Gałowo: