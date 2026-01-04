Mateusz Baranowski z Zielonej Góry po raz piąty sięgnął po mistrzostwo kraju w snookerze. W finale 34. Otwartych Mistrzostw Polski, które odbyły się w Winnym Grodzie, pokonał Tomasza Skalskiego z Warszawy 5:0.

Zielonogórzanin pewnie wygrywał niemal wszystkie frejmy, jedynie w czwartym rywal był bliski zwycięstwa, ale w decydującym momencie Baranowski doprowadził do remisu 71:71 i triumfował w dogrywce.

