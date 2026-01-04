W poniedziałek po przerwie świąteczno-noworocznej do gry o PlusLigowe punkty wracają siatkarze Cuprum Stilonu.

Gorzowian czeka u siebie jedno z kluczowych spotkań w tym sezonie, bowiem przyjeżdża jeden z bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie, InPost ChKS Chełm. O tym meczu a także m.in. o niedawnym sparingu wygranym 3:1 w Nowej Soli rozmawialiśmy z kapitanem Cuprum Stilonu, Marcinem Walińskim:

Mecz Cuprum Stilon Gorzów – InPost ChKS Chełm w poniedziałek o 17:30 w Arenie Gorzów, transmisja w Radiu Gorzów.