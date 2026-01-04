W sobotnie popołudnie i wieczór w Gorzowie spadło kilkanaście centymetrów śniegu.

Opady znacząco pogorszyły warunki na drogach. Jezdnie stały się śliskie, a widoczność była miejscami ograniczona. Kierowcy musieli zachować szczególną ostrożność, zwalniać i dostosować styl jazdy do zimowej aury. Służby drogowe przez cały czas pracowały nad odśnieżaniem i poprawą bezpieczeństwa.

– Śnieg padał do godz. 5:00 rano – mówi Artur Pankowski, prezes spółki Inneko RCS, zajmującej się zimowym utrzymaniem ulic:

Pracownicy Inneko RCS muszą odśnieżyć ulice w mieście w ciągu 4 do 12 godzin liczonych od zakończenia opadów.

Na dziś synoptycy zapowiadają kolejne opady śniegu i wiatr w porywach do 50 km/h.