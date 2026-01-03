Pod koniec grudnia przy ul. Różanej w Zielonej Górze otwarto magazyn bezpieczeństwa. Obiekt wyposażono m.in. w kuchnie polowe i kontenery chłodnicze, mobilną stację paliw, agregaty prądotwórcze, sprzęt przeciwpowodziowy oraz środki medyczne. Inwestycja kosztowała 16 mln zł.

W tym roku miasto planuje przygotować kolejne dwa piętra w pięciokondygnacyjnym obiekcie przy ul. Różanej. Swoją siedzibę znajdą tam m.in. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.

Jak mówi Wiesław Kuchta, radny klubu Zielona Razem i przewodniczący ratuszowej komisji ds. bezpieczeństwa i praworządności, utworzenie miejskiego centrum bezpieczeństwa znacząco poprawi przygotowanie miasta na sytuacje kryzysowe:

Z kolei Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, zwracał uwagę na konieczność budowy schronów na terenie Zielonej Góry:

Do tej kwestii odniósł się także Andrzej Chłopek, radny Koalicji Obywatelskiej, podkreślając, że budowa schronów to zadanie skomplikowane i kosztowne, wymagające długofalowych decyzji oraz wsparcia ze strony państwa:

W miejskim centrum bezpieczeństwa przy ul. Różanej będzie w sumie ponad 2600 metrów kwadratowych powierzchni. Zapis całej audycji dostępny jest na stronie www.rzg.pl.