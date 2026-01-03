Zielonogórscy policjanci apelują o koncentrację na drogach. W ostatnim czasie w mieście prowadzone są wzmożone kontrole prędkości i stanu technicznego pojazdu. Niestety, wielu kierowców, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, lekceważy przepisy.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP, podinsp. Katarzyna Świerkowska-Teska, zwraca uwagę na to, że odpowiedzialni muszą być wszyscy uczestnicy ruchu drogowego:

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się jeden z kierujących, który w przeciągu kilku minut otrzymał dwa mandaty:

W najbliższym czasie policjanci ruchu drogowego będą przeprowadzali kolejne kontrole.