Za nami drugi dzień trwających w Zielonej Górze 34. Otwartych Mistrzostw Polski w Snookerze. Awans do decydującej rywalizacji uzyskał jeden reprezentant gospodarzy – Mateusz Baranowski z kompletem zwycięstw wygrał grupę B, a w 1/8 finału pokonał Ariela Trębochę 4:0.

Drugi z zielonogórzan – Marcin Nitschke – był drugi w grupie H, ale później uległ Oliwierowi Niziałkowi 1:4 i zakończył udział w turnieju.

W niedzielę dokończenie rywalizacji. W ćwierćfinale Baranowski zmierzy się z Niziałkiem. Początek rywalizacji o godzinie 11:00.