Trudne warunki do jazdy w naszym regionie.

Jak informuje GDDKiA, błoto pośniegowe aktualnie występuje na: DK 29 odc. Słubice – skrzyżowanie z DW 138, DK 31 odc. Drzecin – Słubice, DK 2b odc. Granica państwa – Węzeł Świecko, DK 92b odc. Rzepin – Trzciel, S3 odc. Węzeł Świebodzin Północ – Węzeł Sulechów, S3 odc. Zielona Góra Północ – Nowa Sól Zachód, S3 odc. Węzeł Międzyrzecz Południe – Węzeł Świebodzin Północ. Jak powiedział Radiu Zachód dyżurny lubuskiej policji, aktualnie bez wypadków na drogach wojewódzkich w naszym regionie. Mundurowi apelują jednak o ostrożność.