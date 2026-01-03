IMGW wydał dwa ostrzeżenia I stopnia dla województwa lubuskiego. Pierwsze dotyczy prognozowanych zawiei i zamieci śnieżnych.

Alert obowiązuje dzisiaj od godz. 11 do północy i dotyczy powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, żarskiego i żagańskiego.

Takie samo ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami, ale obowiązujące dzisiaj do godziny 22 wydano dla powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego i świebodzińskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla powiatów: gorzowskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego. W tych rejonach przyrost pokrywy śnieżnej to 10-15 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22.