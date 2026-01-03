O wyzwaniach inwestycyjnych z jakimi będzie mierzyła się Zielona Góra w 2026 roku mówili dzisiaj gościa audycji „Sobota po 9.00”.

Jak podkreślał Andrzej Chłopek, radny Koalicji Obywatelskiej, przed miastem duże projekty, mowa m.in. o modernizacji amfiteatru i dalszej ofensywie drogowej:

Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, również wskazywał na duże zadania inwestycyjne, które mają być prowadzone w tym roku w Zielonej Górze:

Zdaniem Wiesława Kuchty, radnego Zielonej Razem, miasto musi przede wszystkim zakończyć rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje:

Przypomnijmy, w budżecie Zielonej Góry na 2026 rok zapisano ponad 300 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych. Zapis całej audycji dostępny jest na www.rzg.pl.