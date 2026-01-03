IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi dla północy województwa lubuskiego w tym Gorzowa i powiatu gorzowskiego. – Prognozowane są miejscami zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu i zachodu – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie obowiązuje dziś od godz. 10 do godz. 22. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80%.

Inneko RCS informuje, że pługopiaskarki pracowały w nocy na gorzowskich ulicach. Mówi Artur Pankowski, prezes spółki odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie ulic:

Od wczoraj na gorzowskich ulicach i chodnikach pracowały łącznie 22 pojazdy zimowego utrzymania dróg.

A w regionie?

Jak informuje lubuski oddział GDDKiA błoto pośniegowe występuje DK 22 odc. Karkoszów – Wałdowice, Gorzów – Strzelce Krajeńskie, DK 22 odc. Strzelce Krajeńskie – Stare Osieczno, DK 29 odc. Słubice – skrzyżowanie z DW 138, DK 31 odc. Drzecin – Słubice.