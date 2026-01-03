Panowie Artur Czernicki z Urzut i Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli prawidłowo odpowiedzieli na trzy pytania i awansowali do styczniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Szansa na zdobycie nominacji w kolejnych eliminacjach: 10, 17 i 24 stycznia, a finał odbędzie się 31 stycznia. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (3.01):

1. Faustyna Kotłowska z gorzowskiego Startu wygrała 7. edycję Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku Guttmanny2025. A kto zajął trzecie miejsce?

A. Róża Kozakowską, B. Kinga Dróżdż, C. Szymon Sowiński

Odp. B – Faustyna Kotłowska – dwukrotna złota medalista ostatnich mistrzostw świata w paralekkiej atletyce głosami kibiców wyprzedziła lekkoatletkę Różę Kozakowską ze Startu Tarnów i dwukrotną wicemistrzynię świata w paraszermierce Kingę Dróżdż z IKS AWF Warszawa.

2. Który ze znanych polskich sportowców nosi pseudonim ,,Zgred’’?

A. Andrzej Supron, B. Rafał Majka, C. Mariusz Pudzianowski

Odp. B – ,,Zgred’’ to pseudonim kolarza Rafała Majki. Przydomek powstał jeszcze w czasach, gdy Majka uczył się w szkole podstawowej w Świdnicy. Sportowiec go zaakceptował i teraz używa nawet w rejestracjach swoich samochodów.

3. Dominika Podhajecka w profesjonalnej karierze awansowała do finału tenisowego turnieju deblowego w Monastyrze. Reprezentantka którego kraju była jej deblową partnerką w turnieju zaliczanym do cyklu ITF Women’s World Tennis Tour?

A. Japonii, B. Chin, C. USA

Odp. A. – W turnieju zaliczanym do cyklu ITF Women’s World Tennis Tour w Monastyrze, tenisistka GKT Smecza Górzyca, grająca w parze z Japonką Riko Kikawadą, przegrała w finale z francusko-włoską parą Ksenia Efremova – Beatrice Stagno 4:6, 3:6.

4. Hiszpanka Aitana Bonmati i Francuz Ousmane Dembélé triumfowali w plebiscycie FIFA The Best na najlepszego piłkarza 2025 roku. Które to zwycięstwo z rzędu Bonmati w plebiscycie?

A. 1, B. 2, C. 3

Odp. C – Dla Bonmati to już trzecie z rzędu zwycięstwo w tym plebiscycie. Wśród nominowanych znalazło się troje Polaków: Ewa Pajor, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Nie zostali jednak wyróżnieni w żadnej z kategorii.

5. Japończyk Shohei Ohtani po raz czwarty, a trzeci z rzędu, wygrał plebiscyt amerykańskiej agencji Associated Press na najlepszego sportowca 2025 roku. Jaką dyscyplinę uprawia?

A. baseball, B. golf, C. judo

Odp. A – Ten wybitny baseballista pomógł niedawno swojemu klubowi, Los Angeles Dodgers, w zdobyciu tytułu mistrzów MLB.

6. Jarosław Skrzyczyński to od lat czołowy polski jeździec. A jaki reprezentuje klub?

A. Kaczenice, B. Stypułów, C. Krzepielów

Odp. C – Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy Krzepielów.