Kredytobiorcy wchodzą w 2026 rok z nadzieją na dalsze cięcia stóp procentowych i niższe raty kredytów. W ubiegłym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy sześć razy, a łączna skala obniżek wyniosła 1,75 procent.

Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że dalsze obniżki są możliwe i można się ich spodziewać w pierwszej połowie roku:

W drugiej połowie roku ekonomista spodziewa się zatrzymania spadku inflacji, a może nawet lekkiego wzrostu cen. Zablokuje to dalsze obniżki stóp. Piotr Bujak podkreśla jednak, że drożyzna Polakom nie grozi:

Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi cztery procent. Najbliższą decyzję o wysokości stóp Rada Polityki Pieniężnej podejmie 14 stycznia.