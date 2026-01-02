Zielonogórska Palmiarnia przygotowuje się do prac modernizacyjnych. W tym roku obiekt zostanie wyposażony w nowy system filtracji powietrza i pompy ciepła.

W budżecie miasta przeznaczono 2 miliony złotych na realizację tej inwestycji. Prace budowlane odbędą się najprawdopodobniej w sezonie wakacyjnym.

O szczegółach remontu opowiada Mariusz Knyspel, prezes Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich:

Mariusz Knyspel zapowiada również, że wkrótce mieszkańcy będą mogli podziwiać nowe rośliny:

Turyści odwiedzający Palmiarnię mogą podziwiać m.in. kilkadziesiąt gatunków roślin, 7 akwariów z różnorodnymi rybami oraz taras z widokiem na miasto.