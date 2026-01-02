Zapowiada się śnieżny weekend w regionie. Zgodnie z prognozami, opady śniegu występować będą dziś, jutro, a także w niedzielę. To oznacza trudniejsze warunki na drogach i większe ryzyko kolizji.

– Na konieczność zachowania szczególnej ostrożności zwraca uwagę młodszy aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Funkcjonariusze przypominają również o obowiązku odśnieżenia samochodu przed ruszeniem w drogę oraz o zachowaniu ostrożności w rejonach przejść dla pieszych, gdzie droga hamowania może być znacznie wydłużona.