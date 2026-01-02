Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól w sobotę (3 stycznia) o godz. 17:00 zagrają na wyjeździe z MCKiS-em Jaworzno w ramach 17. kolejki PLS 1. Ligi.

Będzie to starcie sąsiadujących ze sobą drużyn, bowiem wspólnie zamykają one pierwszą ósemkę tabeli, a o jeden punkt więcej ma drużyna z Jaworzna. Tak rywala opisuje trener nowosolan, Konrad Cop:

W trakcie przerwy świąteczno-noworocznej Astra nie próżnowała i rozegrała sparing z plusligowym Cuprum Stilonem Gorzów. Mecz ten ekipa z północy województwa wygrała 3:1: