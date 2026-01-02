Kuba to pierwsze w tym roku dziecko urodzone w świebodzińskim szpitalu. Zaraz po nim, na świat przyszła dziewczynka. Placówka postanowiła pierwszej trójce noworodków ufundować drobne upominki.

O szczegółach Agata Smolak-Gmińska ze świebodzińskiego szpitala:

Upominki i pamiątki wpisują się to w politykę rozwoju szpitala, który zachęca mamy do porodów właśnie w Świebodzinie. Oddział wyposażony jest już w pokoje rodzinne a w tym roku planuje zakup nowoczesnego fotela do porodów, na który już ma dofinansowanie.

Jak mówi prezes Nowego Szpitala Wiesława Cieplicka placówka stara się obchodzić ważne dla rodziców dni. To miedzy innymi Dzień Matki, Dzień Dziecka, czy tak jak w tym przypadku, urodzenie pierwszego maluszka w nowym roku: