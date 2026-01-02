Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o ostrzeżeniach I stopnia przed oblodzeniem dla całego kraju. Na północy Polski będą również obowiązywały ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

IMGW wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na terenie całego kraju. We wszystkich 16 województwach Instytut prognozuje miejscami wilgotne i mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, które następnie będą ulegać zamarzaniu i oblodzeniu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C do minus 1 st. C, a przy gruncie od minus 6 st. C do minus 3 st. C. Miejscami ujemna temperatura powietrza utrzyma się również w ciągu dnia w sobotę.

Ostrzeżenia te będą obowiązywały od piątku od godz. 17 do soboty do godz. 8 rano.

Na północnym krańcu Polski, czyli na terenie północno-zachodniego Pomorza oraz w północno-wschodniej części woj. zachodnio-pomorskiego będą obowiązywały ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm.

Ostrzeżenia zaczną się w piątek o godz. 22 i potrwają do nocy z soboty na niedzielę.

Wcześniej IMGW informował o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla południa województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. Alerty te potrwają do soboty do godz. 16.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.