W Zielonej Górze rozpoczęły się Otwarte Mistrzostwa Polski w snookerze.

Piotr Murat, wiceprezes Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego zwrócił uwagę na fakt, że w niedzielę, po zakończeniu rywalizacji poznamy już 34-go mistrza naszego kraju w historii:

Ostatnie Mistrzostwa Polski w snookerze odbyły się w Zielonej Górze w 2011 roku – przypomniał Łukasz Porycki, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego:

Plan pierwszego oraz drugiego dnia mistrzostw nakreślił główny sędzia zawodów, Dariusz Goral:

Od zwycięstwa w grupie B rozpoczął Mistrzostwa Polski zielonogórzanin Mateusz Baranowski. Broniący tytułu reprezentant gospodarzy pokonał w swoim pierwszym pojedynku Kamila Zubrzyckiego z Wrocławia 4:0.