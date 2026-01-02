To było intensywne pół roku – mówi o działalności Zielonogórskiej Rady Seniorów przewodnicząca gremium Małgorzata Barska. Przypomnijmy, Rada rozpoczęła działalność w połowie lipca 2025 roku. Jest to ciało doradcze i konsultacyjne, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów osób starszych w mieście.

Pierwsze Forum Seniora, które odbyło się 22 października 2025, pokazało potrzebę organizowania cyklicznych spotkań edukacyjnych – mówiła Małgorzata Barska na antenie Radia Zielona Góra:

Przedstawiciele Rady często wspominają o wykluczeniu seniorów, np. cyfrowym. Stąd niedługo do ich rąk trafi poradnik:

Posiedzenia Zielonogórskiej Rady Seniorów odbywają się raz a miesiącu, jej kadencja potrwa do roku 2029. Małgorzata Barska była gościem Rozmowy o 9.00.