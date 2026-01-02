Małgorzata Kempska od dzieciństwa podróżuje. Zaczęło się w harcerstwie. Tam często wyjeżdżała na obozy i biwaki. Nigdy się z tej pasji nie wyleczyła i nawet jako dorosła osoba, mając obowiązki rodzinne udowadnia, że będąc mamą można podróżować. Madera, Capri, Dolomity, Korfu, Majorka, Alpy- to tylko niektóre miejsca, które odwiedziła. Bardzo często wyjeżdża w góry z siostrą i koleżankami. Lubi też jeździć rodzinnie, często z kilkoma rodzinami. Wtedy robią się z tych projektów prawdziwe wycieczki.

Małgorzata jest optymistką i w każdej, nawet trudnej sytuacji szuka właściwych rozwiązań. Tego nauczyło ją doświadczenie zdobyte na niezliczonych wyprawach. Do podróżowania zachęca też swoje koleżanki, które po pewnym czasie same organizują zagraniczne wyjazdy. Często też podróżują też po Polsce robiąc szybkie wypady np. do Karpacza, czy Szklarskiej Poręby, by pobyć w bliskości z naturą i odpocząć. Właściwie ciągle jest na walizkach…