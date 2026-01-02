Końcówka minionego roku z kolejną odsłoną problemów w regionalnych przewozach kolejowych. W listopadzie i grudniu w województwie lubuskim odwołano po 550 kursów. To wyliczenia miłośników kolei z nieformalnej grupy „Czy ZKA (zastępcza komunikacja autobusowa – dop. red.) w Lubuskim dziś wyjechało”.
W całym 2025 roku nie wyjechało prawie 4200 pociągów. To mniej niż w roku wcześniejszym, gdy odwołano blisko 6000 kursów. Sytuacja wciąż jednak jest skandaliczna – przyznaje marszałek Sebastian Ciemnoczołowski. Przypomina, że był to główny powód powołania przez samorząd województwa własnej spółki transportowej.
Statystyki dotyczące odwołanych kursów w roku 2025 (dane internetowej grupy „Czy ZKA w Lubuskim dziś wyjechało”):
Styczeń – 438
Luty – 495
Marzec – 206
Kwiecień – 85
Maj – 78
Czerwiec – 339
Lipiec – 382
Sierpień – 366
Wrzesień – 305
Październik – 365
Listopad – 546
Grudzień – 553
Najczęściej odwoływane połączenia w roku 2025:
1. Żagań – Węgliniec (164 odwołane kursy)
2. Węgliniec – Zielona Góra (145)
3. Zielona Góra – Żagań (140)
4. Gorzów – Kostrzyn (115)