Końcówka minionego roku z kolejną odsłoną problemów w regionalnych przewozach kolejowych. W listopadzie i grudniu w województwie lubuskim odwołano po 550 kursów. To wyliczenia miłośników kolei z nieformalnej grupy „Czy ZKA (zastępcza komunikacja autobusowa – dop. red.) w Lubuskim dziś wyjechało”.

W całym 2025 roku nie wyjechało prawie 4200 pociągów. To mniej niż w roku wcześniejszym, gdy odwołano blisko 6000 kursów. Sytuacja wciąż jednak jest skandaliczna – przyznaje marszałek Sebastian Ciemnoczołowski. Przypomina, że był to główny powód powołania przez samorząd województwa własnej spółki transportowej.

Statystyki dotyczące odwołanych kursów w roku 2025 (dane internetowej grupy „Czy ZKA w Lubuskim dziś wyjechało”):

Styczeń – 438

Luty – 495

Marzec – 206

Kwiecień – 85

Maj – 78

Czerwiec – 339

Lipiec – 382

Sierpień – 366

Wrzesień – 305

Październik – 365

Listopad – 546

Grudzień – 553

Najczęściej odwoływane połączenia w roku 2025:

1. Żagań – Węgliniec (164 odwołane kursy)

2. Węgliniec – Zielona Góra (145)

3. Zielona Góra – Żagań (140)

4. Gorzów – Kostrzyn (115)