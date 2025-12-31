Już po raz dwunasty mieszkańcy Gorzowa spotkają się na Orszaku Trzech Króli. Barwny pochód, pełen kolęd, symboli i wspólnego świętowania, przejdzie ulicami miasta, przypominając o tradycji, która od kilkunastu lat łączy gorzowian w radosnym, rodzinnym wydarzeniu.

Barwny korowód, który 6. stycznia przejdzie ulicami Gorzowa tradycyjnie już organizuje Stowarzyszenie Brata Krystyna. Tegoroczny orszak przejdzie pod hasłem: „Nadzieją się cieszą”. Mówi prezes stowarzyszenia Augustyn Wiernicki:

Tradycja gorzowskiego orszaku jest udział w nim postaci historycznych:

Orszak Trzech Króli przejdzie od Placu Grunwaldzkiego do gorzowskiego Betlejem na Starym Rynku we wtorek, 6 stycznia. Początek wydarzenia zaplanowano w samo południe. Orszak wyruszy o godz. 13:00. Wszystkie szczegóły przemarszu znajdziecie w wydarzeniu na Facebooku.