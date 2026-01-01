Z nowym rokiem wchodzą w życie nowe zasady, dotyczące pobytu na zwolnieniu lekarskim. Umożliwiona zostanie praca na L4, ale tylko pod warunkiem, że druga praca jest inna niż nasza „główna” i gdy zgodzi się na nią lekarz.

W praktyce będzie to dotyczyło niewielkiej grupy pracowników – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastian Gajewski:

Czyli na przykład chirurg ze złamanym palcem nie może operować w szpitalu, ale może wykładać na uczelni – jeśli dodatkowo na niej pracuje. Jeśli chcemy pracować w drugiej pracy, sami powinniśmy to powiedzieć lekarzowi – dodaje wiceminister:

L4 będzie też od dziś mogła wypisać nam pielęgniarka lub fizjoterapeuta. Nadal jednak nie będzie można na nim wykonywać czynności, które mogą utrudniać leczenie – na przykład remontów. Można natomiast bez obaw iść do sklepu czy odebrać dziecko z przedszkola.