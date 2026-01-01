Jak witać Nowy Rok, to na sportowo – taką zasadę wyznają uczestnicy dzisiejszego biegu z cyklu parkrun, który odbył się w lesie za halą lekkoatletyczną przy ul. Sulechowskiej. W przebieżce wzięło udział ponad 40 biegaczy, z których każdy miał do pokonania 5 kilometrów.

Parkrun to inicjatywa międzynarodowa, której celem jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia:

Biegi odbywają się w każdą sobotę, o godz. 9:00. Start i meta mieści się w lesie za halą lekkoatletyczną, a udział jest bezpłatny.