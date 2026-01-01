Pracowity przełom roku 2025 i 2026 dla zielonogórskich służb. Niestety, sylwestrowa noc z wypadkiem śmiertelnym w Czerwieńsku – około pół godziny po północy wpłynęło zawiadomienie o samochodzie osobowym, który uderzył w drzewo. Kierowca, mężczyzna, zginął. Jak przekazały służby, jechał sam.

O bilansie sylwestrowej nocy w Zielonej Górze i regionie mówi mł. brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków:

W raporcie straży pożarnej zanotowano 5 pożarów śmietników, głównie od niedopałków fajerwerków, jeden pożar samochodu osobowego przy Centrum Biznesu oraz zadymienie w wieżowcu przy ul. Objazdowej. Przyczyną były materiały pirotechniczne.