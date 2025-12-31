Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko działaczowi Ruchu Obrony Granic Robertowi B. – podała Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Chodzi o zarzuty znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim podała, że w akcie oskarżenia prokurator zarzucił Robertowi B. popełnienie czterech przestępstw, które dotyczą znieważenia i pomówienia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

Chodzi o zdarzenia w czerwcu i lipcu m.in. w Słubicach.

Jak podała prokuratura, przesłuchany w toku śledztwa w charakterze podejrzanego nie przyznał się do ich popełnienia i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień oraz prawa odmowy udzielania odpowiedzi na pytania.

Za zarzucone mu przestępstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od roku do trzech lat.