Walc wiedeński, quickstep czy salsa? Zielonogórzanie szykują się do sylwestrowych zabaw i tańców. Jak mówi Dominika Górska-Jabłońska z jednej z zielonogórskich szkół tańca, przywitanie Nowego Roku i karnawał to okres, podczas którego możemy tańczyć tak, jak potrafimy i do muzyki, którą najbardziej lubimy.

– Najważniejsze to być razem, bo taniec ma być przyjemnością – dodaje:

Na parkiecie warto także pamiętać o dobrych manierach. W tańcu prowadzi mężczyzna. – Taneczne zasady mówią także, że nie wypada odmówić, kiedy ktoś prosi do tańca – dodaje Dominika Górska-Jabłońska:

Pierwszy taniec podczas przyjęcia mężczyzna powinien zatańczyć ze swoją partnerką, natomiast mężczyzna proszący nieznajomą do tańca powinien się jej przedstawić.