Od 3 stycznia na zielonogórskie ulice wyjadą trzy nowe minibusy MZK. Dzięki temu uruchomiona zostanie nowa linia 103 oraz wydłuży się trasa linii 102. Z minibusów będą mogli skorzystać m.in. mieszkańcy Doliny Zielonej, os. Mazurskiego i ul. Szwajcarskiej.

Jak mówi Oskar Suchodolski z działu przewozów Miejskiego Zakładu Komunikacji, nowa linia 103 pozwoli na dotarcie do tych ulic, które są za wąskie dla normalnych autobusów:

– Minibusy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem pasażerów – dodaje Oskar Suchodolski:

Trzy nowe minibusy kosztowały ponad 5 milionów złotych.