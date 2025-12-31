Gościem Sławomira Kordyjalika jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska 2050
Jak przekazał IMGW, poprawia się sytuacja hydrologiczna na stacjach morskich. Aktywne pozostają ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w pięciu województwach...
Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Cebula, wojewoda lubuski https://youtu.be/PRmrgTqlNmM
Cukrzyca jest chorobą, która ściśle wiąże się z dietą. Farmakoterapia jest istotnym elementem leczenia, jednak to właśnie sposób odżywiania wpływa...
W pierwszej połowie nowego roku do Polski trafią kolejne pieniądze w ramach KPO. Tydzień temu wysłaliśmy szósty i siódmy wniosek...
Szukasz sprawdzonego sposobu na znaczącą poprawę kondycji bez nadmiernego obciążania stawów i konieczności wychodzenia z domu? Wiele osób decyduje się...
Z końcem grudnia dobiega końca pilotaż centralnej e-rejestracji, która ma ułatwić pacjentom umawianie wizyt do lekarzy specjalistów oraz na badania...
