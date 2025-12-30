Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. pokonały we własnej hali Ślęzę Wrocław 77:66 (15:16, 28:16, 25:14, 10:19) w spotkaniu 13 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Atut własnej hali i publiczności był po stronie gorzowskiego zespołu, ale biorąc pod uwagę, że w miejscowej drużynie nadal brakuje kontuzjowanych Weroniki Telengi i Ashley Owusu, więcej szans na zwycięstwo dawano zespołowi ze stolicy Dolnego Śląska.

W pierwszych dwóch kwartach widoczny był zwłaszcza brak Telengi, bo w tym czasie rywalki aż 13 razy zbierały piłki po swoich niecelnych rzutach, z czego zdobyły 10 punktów z tzw. drugiej szansy. Na szczęście w ataku zdecydowanie lepiej radziły sobie miejscowe, które – głównie za sprawą świetnie rzucającej Courtney Hurt – schodziły na długą przerwę z 11 punktową przewagą (43:32).

W trzeciej kwarcie gorzowskie koszykarki poprawiły grę pod własnym koszem nie pozwalając rywalkom na swobodne zbieranie piłek po niecelnych rzutach i na efekty nie trzeba było czekać. Trzecia kwarta wygrana przez gospodynie 24:15 i na 10 minut przed końcem meczu było 67:47 dla KSSSE Enei AJP i mimo ambitnej postawy wrocławianek mecz zakończył się zwycięstwem akademiczek.

