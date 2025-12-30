Siatkarki UKS Promień Żary, które w sezonie 2025/26 zadebiutowały w lubuskiej III lidze zajmują szóste miejsce w tabeli.
W 9 spotkaniach żarska ekipa cztery razy wygrała i poniosła pięć porażek. Mówi Anna Konopielko-Piekarnik – atakująca Promienia Żary:
