Konkurencja skoku wzwyż była głównym punktem rozgrywanego w Zielonej Górze lekkoatletycznego Mityngu Sylwestrowego.

Zwyciężył Dawid Barański z Bolesłavii Bolesławiec z wynikiem 2,05 m, chociaż w roli głównych faworytów w tej konkurencji upatrywano żegnającego się z ZLKL-em Zielona Góra Huberta Jaska oraz Mateusza Posmyka z AZS-u AWF-u Gorzów. Wspomniana dwójka zaliczyła jednak tylko po równe 2,00 m i właśnie w takiej kolejności uzupełniła podium.

Jasek przyznał, że emocje związane z jego ostatnim startem w barwach zielonogórskiego klubu (od 2026 roku będzie reprezentował AZS AWF Warszawa), w dodatku na własnym obiekcie – mogły mieć wpływ na jego dzisiejszą dyspozycję:

Podczas jednej z prób, trzeci finalnie Posmyk zranił się w nogę, ale zdecydował się kontynuować rywalizację:

Podczas mityngu oprócz biegów rozgrywano także m.in. konkurs skoku w dal. Wśród kobiet zwyciężyła gorzowianka, która właściwie dopiero co zdecydowała się na zmianę klubowych barw: