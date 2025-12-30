Nowy Rok – nowe możliwości. Czy warto robić postanowienia noworoczne? Psycholog mówi jasno.

Wraz z nadejściem nowego roku wiele osób postanawia zmienić cos w swoim życiu: więcej ruchu, dieta lub oszczędzanie to jedne z najbardziej popularnych postanowień noworocznych. O to czy w ogóle warto je robić zapytaliśmy gorzowskiego psychologa Michała Pilcha.

Zrobienie listy postanowień noworocznych to jednak dopiero początek. najważniejsze, by wytrwać w tym, co zaplanowaliśmy. Jak to zrobić? Podpowiada Michał Pilch.

Oprócz treningów, diety czy oszczędzania do najpopularniejszych postanowień noworocznych w Polsce należy też m.in. rzucenie palenia, nauka języków obcych czy spędzanie więcej czasu z rodziną.