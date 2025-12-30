Niezbędny sprzęt budowlany, zabezpieczenie przeciwpowodziowe czy nowe centrum monitoringu znajduje się w zmodernizowanym magazynie przy ul. Różanej.

Obiekt ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz ułatwić prace służbom w razie różnego rodzaju zagrożeń m.in. powodzi czy pożarów.

– Ta inwestycja była naszym priorytetem – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Marek Cebula, wojewoda lubuski, zwraca uwagę na to, że podczas akcji ratunkowej liczy się każda sekunda, dlatego warto mieć do dyspozycji odpowiedni sprzęt:

– Musimy być przygotowani na różne sytuacje – przyznaje Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra:

Na remont i wyposażenie miejskiego centrum bezpieczeństwa przeznaczono ponad 16 milionów złotych, pozyskanych od ministerstwa.