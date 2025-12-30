Będzie analiza akustyczna przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze – zapowiadają władze miasta. To odpowiedź na zgłoszenia mieszkańców pobliskiego osiedla przy ul. Szwajcarskiej, mówiące o hałasie dobiegającym z przytuliska.

Na antenie Radia Zielona Góra prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski zapowiedział wykonanie pomiarów hałasu i, jeśli zajdzie taka potrzeba, budowę ściany wygłuszającej:

– Hałas ze schroniska utrudnia nam funkcjonowanie – mówił w Poczcie Głosowej Radia Zielona Góra jeden z mieszkańców pobliskiego osiedla:

Przypomnijmy, w listopadzie zakończył się remont kociarni w schronisku dla zwierząt przy ul. Szwajcarskiej, powstała też strefa edukacyjna. Placówka inwestuje także w monitoring.