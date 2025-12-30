Dzisiaj utrudnienia dla pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. W związku z protestem rolników, autobusy MZK mogą być kierowane na trasy zmienione, w tym także kursować na skróconych trasach – informuje przewoźnik. Część kursów może zostać odwołana. Dzisiaj (30 grudnia 2025) o godzinie 12.00 rolnicze pojazdy wyruszą z parkingu przy ul. Wrocławskiej i przejadą w stronę centrum miasta, po trasie: ul. Podgórna – pl. Piłsudskiego – ul. Chrobrego do Bohaterów Westerplatte. Następnie dalej: aleją Wojska Polskiego, ulicą Dąbrówki, Długą oraz al. Konstytucji 3 Maja do Wrocławskiej. Utrudnienia w ruchu przewidywane są do godziny 15.00.