Impreza w słuchawkach, tańce na parkiecie oraz pokaz laserów – to wszystko czeka na mieszkańców, którzy zdecydują się na udział w sylwestrze miejskim w Zielonej Górze. W tym roku impreza odbędzie się przy Centrum Biznesu.

Łącznie do dyspozycji mieszkańców będzie tysiąc słuchawek. Każdy z uczestników będzie mógł wybrać jeden z trzech kanałów muzycznych.

– Testujemy nową formę rozrywki. Mamy nadzieję, że przypadnie ona do gustu zielonogórzanom – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

O szczegółach imprezy opowiada Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury:

– Aby wziąć udział w zabawie, należy być pełnoletnim i mieć przy sobie dowód tożsamości – zaznacza Agata Miedzińska:

Zabawa sylwestrowa rozpocznie się o godzinie 22.00 i potrwa do 1.00. Udział w imprezie jest bezpłatny.