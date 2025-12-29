Przebudowa istniejącego budynku, dobudowanie szatni oraz nowego korytarza, łączącego halę sportową z budynkiem szkoły, a także zamurowanie części okien – to tylko niektóre z prac, które zostaną wykonane przy sali gimnastycznej należącej do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Dziś (29 grudnia) podpisano umowę na realizację prac. Wartość inwestycji to ponad milion osiemset złotych. Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, przyznaje, że szkoła czekała na ten remont od dwudziestu lat:

– To modernizacja, na której skorzystają zarówno nasi uczniowie, jak i mieszkańcy Zielonej Góry – przyznaje Radosław Grązka, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego:

O szczegółach modernizacji opowiada Dariusz Wolinowski, przedstawiciel wykonawcy remontu:

Prace budowlane powinny zakończyć się w lipcu przyszłego roku.