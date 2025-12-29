W styczniu do nowych bloków przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze zaczną wprowadzać się lokatorzy. 104 mieszkania powstały w ramach SIM-ów, czyli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypominała, że program stworzył poprzedni rząd, ale – jak stwierdziła – wymagał on kompletnej naprawy:

– Mieszkania zostały przydzielone dużo wcześniej. Naszym zadaniem było dokończyć sprawę, czyli w ogóle wybudować te bloki – tłumaczył Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

W województwie lubuskim w ramach Społecznych Inicjtatyw Mieszkaniowych wybudowano dotąd 126 mieszkań, 100 jest w budowie, a 190 dostało pozwolenia na budowę.