Terapie, leczenie i nauka będą odbywać się głównie na oddziale dziennym – tak planowane jest leczenie pacjentów w nowym centrum psychiatrii, które powstanie w Zielonej Górze. Placówka przy ul. Wyspiańskiego będzie miała m.in. szkołę i poradnie przeniesione z ul. Monte Cassino. – Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży polega na odchodzeniu od leczenia szpitalnego – mówił na antenie Radia Zielona Góra Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze:

Po wybudowaniu nowego obiektu przy ul. Wyspiańskiego, dostęp do opieki specjalistycznej będzie lepszy. – Już teraz nasza placówka prowadzi naukowe, a planowane jest także kształcenie i praktyki studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego – dodawał Andrzej Żywień:

W tej chwili około 50 procent pacjentów Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze pochodzi z województwa lubuskiego, pozostali z ościennych i reszty kraju. Andrzej Żywień był gościem Rozmowy o 9.00.