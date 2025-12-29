We wtorek koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów w ostatnim w tym roku meczu Orlen Basket Ligi Kobiet zmierzą się u siebie z trzecią w tabeli Ślęzą Wrocław.

W gorzowskiej drużynie wciąż nie są do dyspozycji kontuzjowane Weronika Telenga i Ashley Owusu a trener Dariusz Maciejewski nie jest w stanie na dziś określić terminu ich powrotu do treningów i gry:

O rywalkach z Wrocławia mówi kapitan KSSSE Enei AJP Klaudia Gertchen

Prezes Promet Cargo (sponsora meczu) Maciej Kozłowski mówi, że będzie to dla niego szczególne spotkanie:

Początek meczu w Arenie Gorzów we wtorek o 18:00, transmisja w Radiu Gorzów.