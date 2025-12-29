To były spokojne święta – oceniają zielonogórscy strażacy. W rejestrach znalazło się w sumie 29 zdarzeń, 15 w Zielonej Górze. Mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków:

Zadymienie w domu przy ul. 1 Maja było związane z nieprawidłowo działającym kominkiem. Większość wyjazdów w ostatnich tygodniach dotyczy pożarów sadzy w kominie – podała straż pożarna.

Świąteczna przerwa była z kolei pracowita dla policjantów. – Było sporo interwencji i zatrzymań osób pod wpływem alkoholu oraz poszukiwanych – przekazała podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. Wśród 5 nietrzeźwych kierujących – rekordzista miał ponad 3 promile:

Poza tym policja zatrzymała 10 osób poszukiwanych, w tym 3 osoby poszukiwane listami gończymi.