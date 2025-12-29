Kilkadziesiąt przyjęć na gorzowski SOR każdego dnia świąt. To głównie złamania i zwichnięcia.

Przez cały okres świąteczny, czyli aż od środy, nieczynne były przychodnie, a mieszkańcy z każdym problemem zdrowotnym musieli się udać na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub do gabinetów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. „W tym roku zanotowaliśmy kilkadziesiąt przyjęć w każdym z tych miejsc” mówi Jerzy Ostrouch, prezes lecznicy.

Przypomnijmy: przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej nieczynne będą także w Nowy Rok. Wtedy również mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy szpitala – podkreśla Paweł Trzciński, rzecznik prasowy lecznicy.

Nowy Rok, który wypada w najbliższy czwartek, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu – wypadające na 6 stycznia Święto Trzech Króli jest również dniem wolnym od pracy kiedy nieczynne będą przychodnie.