Ponad 300 wolontariuszy będzie kwestować w Zielonej Górze podczas styczniowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lista została już zamknięta.

Jak mówi Joanna Malon ze sztabu WOŚP w Zielonej Górze, przygotowania do wydarzenia, które odbędzie się 25 stycznia, idą pełną parą. Zostało już uruchomione m.in. specjalne, zielonogórskie konto:

34. finał WOŚP w Zielonej Górze odbędzie się w dwóch miejscach – na deptaku oraz przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Sulechowskiej. Tam, w specjalnej strefie, zaplanowano m.in. występy artystyczne i zabawy dla rodzin:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2026 zagra dla dzieci – pieniądze będą zbierane na zakup sprzętu do diagnostyki chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.