Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i oblodzeniem dla większości regionów, w tym dla woj. lubuskiego, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wyjątkiem są tylko: część Małopolski, Podkarpacie i Pomorze Zachodnie. W pozostałych rejonach kraju na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko, zwłaszcza po południu i wieczorem. Będzie padać marznący deszcz lub mżawka.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3 stopni Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie około -4 stopni

– ostrzega IMGW w przypadku Zielonej Góry.

Dla wszystkich lubuskich powiatów wydano podobne alerty. Będą obowiązywać od dzisiejszego późnego popołudnia do wtorkowego poranka.