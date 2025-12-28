Koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket wygrali we własnej hali z U&R Calor Twierdza Kłodzko 100:78 (22:17, 25:21, 26:23, 27:18) w meczu 16 kolejki II ligi.

Początek spotkania dla zespołu z Kłodzka, który w 4 minucie prowadził 11:6. Jednak po kolejnych trzech minutach gospodarze zdobyli 9 punktów nie tracąc żadnego i od tego momentu nie pozwolili rywalom wyjść na prowadzenie. Co prawda goście kilka razy zbliżali się na 4-5 punktów, ale niemal natychmiast miejscowi odzyskiwali inicjatywę, by na niecałe 6 sekund przed zakończeniem spotkania, trafieniu z dwutaktu Marcina Warfoluka przypieczętować zwycięstwo zdobyciem 100 punktów.

Trener gości Jan Kurowski:

18 punktów dla gospodarzy zdobył Michał Cheba: