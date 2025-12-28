Rolnicy wyjadą na zielonogórskie ulice, aby wyrazić swój sprzeciw wobec importu żywności z Ameryki Południowej. Chodzi o produkty, w skład których wchodzą szkodliwe pestycydy, wycofane wiele lat temu z Europy.

Żywność z krajów Mercosuru nie spełnia unijnych norm i ma niekorzystny wpływ na zdrowie. Protest rolników odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 12.00. Wystartuje spod cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej.

– Poprzez strajk chcemy uświadomić społeczeństwu, że ta sprawa dotyczy każdego z nas – mówi Rafał Nieżurbida z Lubuskiej Izby Rolniczej:

– Chcemy, aby władza zareagowała na nasz sprzeciw – dodaje Rafał Nieżurbida:

W związku z zapowiedzianym strajkiem, zielonogórscy kierowcy muszą być przygotowani na ogromne utrudnienia w ruchu:

Protesty rolników odbędą się w kilkunastu miastach na terenie naszego kraju.