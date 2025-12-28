Ponad 200 milionów złotych na budowę dużych farm fotowoltaicznych w województwie lubuskim. Chodzi o preferencyjną pożyczkę z Funduszu Wsparcia Energetyki w ramach z Krajowego Planu Odbudowy dla spółki R.Power.

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta powiedział, że pieniądze te zasilą transformację energetyczną w Polsce.

Pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, profesor Marta Postuła, powiedziała, że to pierwsze tego typu umowy.

Farmy fotowoltaiczne R.Power staną pod Żarami i w Nowogrodzie Bobrzańskim.