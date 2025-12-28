Wszystkie drogi krajowe są przejezdne – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na drogach w ciągu ostatniej doby pracowało 1135 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.

Nawierzchnia dróg może być śliska na terenie województw warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. Chodzi o drogi krajowe: numer 59 na odcinku Mrągowo – Giżycko, numer 16 na odcinku Mrągowo – Woźnice, numer 63 na odcinku Orzysz – Pisz i numer 65 na odcinku Ełk – Gołdap, a także drogi krajowe numer 22 na odcinku Kostrzyn nad Odrą – Krzeszyce i numer 31 ma odcinku Kostrzyn nad Odrą – Drzecin.

Na terenie województw śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego pada śnieg z deszczem lub śnieg. Ponadto na Śląsku i w Łódzkiem występuje mgła. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.

Miejscami w ciągu dnia, głównie na wschodzie i południu, prognozowane są przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich Karpat możłiwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 centymetrów.

Oprócz tego wysoko w Karpatach będzie wiał wiatr w porywach do 120 kilometrów na godzinę, a w Sudetach do 80. Może to powodować zawieje i zamiecie śnieżne.